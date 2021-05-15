Сообщения о минировании 15 казанских школ не подтвердились

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Саперы не нашли взрывчатку в казанских школах, персонал и ученики которых были эвакуированы после сообщений об их минировании. Об этом сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы мэрии столицы Татарстана Владимир Казанцев.

Днем в субботу, 15 мая, персонал и ученики 15 школ в Казани были эвакуированы после сообщений о заложенных взрывных устройствах.

Ещё одна из школ была эвакуирована из-за ложного сообщения о минировании накануне.

11 мая в Казани отчисленный из колледжа 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175, где он раньше учился. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы.