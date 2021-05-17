Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:38Заразились
на 17.05В России 4 949 573+9 328В мире 163 069 932+548 206

Житель Приамурья в игровом чате заявил о намерении взорвать школу

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Любитель онлайн-игр из Благовещенска стал фигурантом уголовного дела после высказанных угроз в чате о намерении взорвать школу, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агентства, сообщение о намерении взорвать школу появилось в игровом чате онлайн-игры по бронетехнике. Автор говорил не о конкретном учебном заведении, вероятно, он "хотел "подняться" в глазах участников игры", сказал источник.

Автором сообщения оказался 23-летний молодой человек, его оперативно вычислили.

В РоссииСКР занялся делом подростка, угрожавшего повторить казанские события в ПриамурьеЧитать подробнее

13 мая в школе N27 в Благовещенске были прерваны занятия из-за поступившего сигнала о возможной чрезвычайной ситуации. В одной из социальных сетей, где обсуждалась трагедия в Казани, несовершеннолетний высказал угрозу в адрес школы, обещая сделать то же самое.

Сотрудники регионального УФСБ установили, что автором угроз является 17-летний житель Тамбовского района. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры".

Благовещенск

Новости

Кремль скептически отнесся к идее обмена Медведчука на осужденных в РФ украинцев

Компании Facebook грозят штрафы на 56 млн рублей за неудаление контента

Компании Facebook грозят штрафы на 56 млн рублей за неудаление контента

Телефонные мошенники стали чаще представляться сотрудниками МВД или ЦБ

Сотрудники генконсульства США в Екатеринбурге покинут Россию до 19 мая

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено более 9,3 тыс. случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявлено более 9,3 тыс. случаев заражения COVID-19

Мужчина зарезал трех приятелей у вокзала в Екатеринбурге

Мужчина зарезал трех приятелей у вокзала в Екатеринбурге

В Думу внесен проект закона о медицинских противопоказаниях для владения оружием

В Думу внесен проект закона о медицинских противопоказаниях для владения оружием
Пандемия коронавируса

Предельная отпускная цена вакцины "Спутник Лайт" составит 342,36 руб.

В Минсельхозе заявили о возможном подорожании сахара

В Минсельхозе заявили о возможном подорожании сахара

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 мая

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');