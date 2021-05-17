Житель Приамурья в игровом чате заявил о намерении взорвать школу

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Любитель онлайн-игр из Благовещенска стал фигурантом уголовного дела после высказанных угроз в чате о намерении взорвать школу, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агентства, сообщение о намерении взорвать школу появилось в игровом чате онлайн-игры по бронетехнике. Автор говорил не о конкретном учебном заведении, вероятно, он "хотел "подняться" в глазах участников игры", сказал источник.

Автором сообщения оказался 23-летний молодой человек, его оперативно вычислили.

13 мая в школе N27 в Благовещенске были прерваны занятия из-за поступившего сигнала о возможной чрезвычайной ситуации. В одной из социальных сетей, где обсуждалась трагедия в Казани, несовершеннолетний высказал угрозу в адрес школы, обещая сделать то же самое.

Сотрудники регионального УФСБ установили, что автором угроз является 17-летний житель Тамбовского района. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры".