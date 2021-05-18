Москвичей предупредили о жаре до 32 градусов во вторник днем

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС предупреждают о жаркой погоде в столице и Московской области.

"Днем 18 мая в Москве ожидается жаркая погода с максимальной температурой воздуха 30...32°С", - говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС.

В связи с жаркой погодой московское управление МЧС рекомендует избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

Спасатели также советуют воздерживаться от купания в неизвестных и не предназначенных для этой цели водоемах и избегать купания в одиночку.

Тем временем в пресс-службе главка МЧС Подмосковья сообщили, что в Московской области температурные показатели будут еще выше.

"В период с 13.00 до 18.00 18 мая на востоке, юго-востоке Московской области ожидается сильная жара с температурой воздуха 35°С", - говорится в сообщении подмосковного главка МЧС.

Там порекомендовали жителям воспользоваться вентиляторами и кондиционерами в помещении, а на улице закрывать тканью как можно больше поверхности кожи от прямых солнечных лучей.

Накануне сообщалось, что в Москве был побит температурный рекорд для 17 мая, установленный в 1958 году (27,1 градуса). Как объявили в Гидрометцентре РФ, к 13:00 понедельника главная метеостанция города на ВДНХ зафиксировала потепление до 27,5 градуса.