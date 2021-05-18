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Температурный рекорд конца XIX века побит в Москве

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Воздух в районе главной столичной метеостанции на ВДНХ к полудню вторника прогрелся до плюс 29,2 градуса, это абсолютный рекорд температуры для 18 мая, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро города.

"Сегодня в Москве превзойден температурный рекорд для 18 мая, который фиксировался в 1897 и 1898 годах, и составлял 29,1 градуса", - рассказал представитель метеобюро.

По его информации, прогрев воздуха в столице продолжается, и окончательное значение нового абсолютного максимума температуры за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений станет известно к исходу дня.

В метеобюро добавили, что аномальная жара в Москве 17 и 18 мая привела к отклонению температуры от средней климатической нормы на 8-9 градусов.

К 15:00, по данным Гидрометцентра России, температура воздуха в Москве и ряде районов Подмосковья перешагнула отметку в 31 градус.

В центре столицы, на улице Балчуг, воздух раскалился до 31,3 градуса. В Черустях отмечен 31 градус, в Павловском Посаде - 31,1 градуса.

Опорная метеостанция Москвы на ВДНХ, по показаниям которой ведется летопись температурных рекордов, в 15:00 зафиксировала температуру 30,7 градуса.

Ранее сообщалось, что с 11:00 до 17:00 вторника в Москве ожидается сильная жара с температурой воздуха 30-32 градусов, второй день подряд в городе сохраняется предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.

Накануне Москва побила температурный рекорд для 17 мая, установленный в 1958 году. Опорная метеостанция города на ВДНХ зафиксировала температуру 30,6 градуса.

По прогнозу синоптиков, со среды характер погоды в столичном регионе начнет меняться: температура воздуха не превысит 25-27 градусов, ожидаются переменная облачность, местами кратковременные дожди с грозами. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Москва

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