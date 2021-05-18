Москва выйдет с выпуском 5-летних облигаций не раньше июня

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Москва не раньше, чем в июне, выйдет с выпуском 5-летних облигаций 73-й серии объемом 70 млрд рублей, рассказала на онлайн-презентации, посвященной размещению первого "зеленого" выпуска облигаций города, заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Мария Багреева.

"Я думаю, мы будем выходить с ним не раньше, чем в июне", - заявила Багреева.

Ранее представители мэрии говорили, что размещение данного выпуска начнется после майских праздников.

"Я думаю, что следующая точка размещения - это размещение 5-летних облигаций, мы планируем после майских праздников к этому вопросу подойти и далее конец мая - выйти с размещением "зеленых" облигаций, такой в общем новаторский проект среди субъектов Российской федерации", - заявила Багреева в конце апреля на онлайн-семинаре "Выпуск облигаций Москвы - 2021", организованном Cbonds.

Ставка 1-го купона выпуска 73-й серии определена на уровне 7,2% годовых.

Привлеченные с помощью займов средства будут направлены на развитие инфраструктуры.

Впервые после многолетнего перерыва 27 апреля Москва провела аукцион по размещению первого транша объемом 35 млрд рублей 3-летнего выпуска облигаций 72-й серии номинальным объемом 70 млрд рублей.

Ставка 1-го купона изначально была установлена на уровне 6,55% годовых, доходность составила 6,73% годовых.

Объем спроса в 2,3 раза превысил объем предложения.

"Учитывая высокий спрос к бумагам 72-го выпуска, предполагаем провести доразмещение данного выпуска до окончания первого полугодия текущего года", - заявила, комментируя в апреле результаты аукциона, министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

В предыдущий раз Москва выходила на рынок в 2013 году с небольшим размещением - на 6,85 млрд рублей. Этот выпуск уже погашен, в обращении остается один выпуск облигаций города серии 32048 объемом 30 млрд рублей с погашением в 2022 году. В 2020 году, согласно бюджету Москвы, город был готов увеличить госдолг до 70 млрд рублей, разместив облигации на 40 млрд рублей, но в прошлом году на рынок столица так и не вышла. Программа заимствований Москвы на 2021 год предусматривает возможность размещения на беспрецедентную для российских регионов сумму - до 396 млрд рублей.

Общий объем доходов бюджета города на 2021 года запланирован на уровне 2 трлн 642 млрд 739, 829 млн рублей, объем расходов - 3 трлн 152 млрд 754,255 млн рублей. Дефицит бюджета - 510 млрд 14,426 млн рублей.

Объем расходов на обслуживание государственного долга города Москвы запланирован на уровне 14 млрд 148,810 млн рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга города Москвы на 1 января 2022 года - 426 млрд рублей.

По состоянию на 27 апреля 2021 года госдолг города составляет 30 млрд рублей.