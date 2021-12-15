Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Мосгорсуд отправил на пересмотр дело "отравителя с Хохловской площади"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отменил приговор уроженцу Кабардино-Балкарии Мурату Сабанову, осужденному на 16 лет колонии строгого режима за отравление 30 человек и серию грабежей на Хохловской площади в центре Москвы.

"Суд апелляционной инстанции постановил отменить приговор Басманного суда Москвы от 20 мая 2021 года, передать уголовное дело в суд первой инстанции на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда в среду.

Меру пресечения в виде содержания под стражей Сабанову суд сохранил, установив срок ареста до 15 марта 2022 года. В Мосгорсуде уточнили, что приговор был оспорен как защитой фигуранта, так и государственным обвинением.

Приговор Сабанову был вынесен 20 мая. Суд также частично удовлетворил гражданские иски, заявленные потерпевшими по делу, на общую сумму около 1 млн 850 тысяч рублей.

Сабанов был признан виновным в 29 эпизодах разбоя, в том числе с причинением тяжкого вреда здоровью (ч.ч. 1, 4 ст. 162 УК РФ), десяти эпизодах кражи с банковского счета (ч. 3 ст. 158 УК РФ), шести эпизодах похищения паспорта (ч. 2 ст. 325 УК РФ) и четырех эпизодах мошенничества с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ).

По версии следствия, Сабанов знакомился с нетрезвыми людьми или употребляющими алкоголь, входил к ним в доверие и убеждал выпить жидкость, в которую были добавлены лекарственные вещества, либо добавлял в бутылку или иную емкость с жидкостью, которая была при жертве, препарат, обладающий угнетающим воздействием на центральную нервную систему. После того как жертва теряла сознание, Сабанов похищал вещи потерпевшего. Здоровью пяти из пострадавших был причинен тяжкий вред.

Мосгорсуд Мурат Сабанов

Новости по теме

Новости

В РФ принят закон об упрощенной идентификации с использованием водительских прав

ПХГ центра России начали активный отбор газа

ПХГ центра России начали активный отбор газа

Группа петербуржцев подала в суд на Смольный из-за QR-кодов

Швейцарская Syngenta открыла под Воронежем первый в РФ институт защиты семян

Швейцарская Syngenta открыла под Воронежем первый в РФ институт защиты семян

Лидеры протестных акций в Ингушетии получили от 7,5 до 9 лет колонии

В России за сутки коронавирус диагностировали у 28 363 человек

В России за сутки коронавирус диагностировали у 28 363 человек

Сенаторы одобрили закон о публичной власти в регионах

ЦИК РФ планирует расширить применение онлайн-голосования в 2022 году

ЦИК РФ планирует расширить применение онлайн-голосования в 2022 году

Роспотребнадзор счел минимальным риск завоза из Южного Судана неизвестной инфекции

Роспотребнадзор счел минимальным риск завоза из Южного Судана неизвестной инфекции

"Интерфакс" выделяет IT-бизнес в отдельную компанию для концентрации на развитии цифровых сервисов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });