Мосгорсуд отправил на пересмотр дело "отравителя с Хохловской площади"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отменил приговор уроженцу Кабардино-Балкарии Мурату Сабанову, осужденному на 16 лет колонии строгого режима за отравление 30 человек и серию грабежей на Хохловской площади в центре Москвы.

"Суд апелляционной инстанции постановил отменить приговор Басманного суда Москвы от 20 мая 2021 года, передать уголовное дело в суд первой инстанции на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда в среду.

Меру пресечения в виде содержания под стражей Сабанову суд сохранил, установив срок ареста до 15 марта 2022 года. В Мосгорсуде уточнили, что приговор был оспорен как защитой фигуранта, так и государственным обвинением.

Приговор Сабанову был вынесен 20 мая. Суд также частично удовлетворил гражданские иски, заявленные потерпевшими по делу, на общую сумму около 1 млн 850 тысяч рублей.

Сабанов был признан виновным в 29 эпизодах разбоя, в том числе с причинением тяжкого вреда здоровью (ч.ч. 1, 4 ст. 162 УК РФ), десяти эпизодах кражи с банковского счета (ч. 3 ст. 158 УК РФ), шести эпизодах похищения паспорта (ч. 2 ст. 325 УК РФ) и четырех эпизодах мошенничества с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ).

По версии следствия, Сабанов знакомился с нетрезвыми людьми или употребляющими алкоголь, входил к ним в доверие и убеждал выпить жидкость, в которую были добавлены лекарственные вещества, либо добавлял в бутылку или иную емкость с жидкостью, которая была при жертве, препарат, обладающий угнетающим воздействием на центральную нервную систему. После того как жертва теряла сознание, Сабанов похищал вещи потерпевшего. Здоровью пяти из пострадавших был причинен тяжкий вред.