Роспотребнадзор Москвы выявил нарушения санитарных норм в McDonald's

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор Москвы вывил множественные нарушения противоэпидемического режима в условиях пандемии коронавируса при проверке ресторанов сети McDonald's, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре заявили, что специалисты ведомства оценили полноту выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий в ресторанах McDonald's в период с 17 по 19 мая 2021 года.

"За указанный период было проверено 83 предприятия общественного питания McDonald's на территории всех административных округов, в том числе 48 объектов юридического лица ООО "Макдоналдс" и 35 - "ЗАО "Москва-Макдоналдс". Из проверенных предприятий 33 ресторана работали с нарушениями противоэпидемического режима в условиях сохраняющейся угрозы распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении на сайте.

Среди выявленных нарушений - отсутствие контроля за социальной дистанцией посетителей, необеспечение термометрии, отсутствие перчаток у работников, нарушения в дезинфекции помещений и контактных поверхностей, также в некоторых ресторанах не было санитайзеров.

По фактам выявленных нарушений составлено 33 протокола об административных правонарушениях в отношении юридических лиц, в том числе за многочисленные грубые нарушения составлено два протокола о временном запрете деятельности ресторанов ООО "Макдоналдс" (улица Хабаровская, д.15, стр.1) и ЗАО "Москва-Макдоналдс" (улица Зеленодольская, д.38). Эти кафе опечатаны, материалы направлены в суд.