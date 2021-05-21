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Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве немного снизилась за сутки

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Еще 2954 случая заражения коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, это на 10% меньше, чем 20 мая, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

За последние 24 часа в городе скончались от коронавируса 58 человек. С начала пандемии умерли 19 532 москвича.

Выздоровели от заболевания за сутки 2593 пациента. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 038 332 человека.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 21 мая составляет 1 млн 151 462.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.

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