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Суд в Москве оштрафовал Twitter на 3 млн рублей

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы в четверг признал Twitter виновным в совершении административного правонарушения и назначил штраф в 3 млн рублей.

Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

Как ожидается, в четверг суд рассмотрит еще пять протоколов в отношении Twitter, по которым компании грозят штрафы до 26 млн рублей.

Компания признана виновной по ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, предусмотрена законодательством РФ). Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей.

В начале марта мировой суд Москвы оштрафовал на 4 млн рублей компанию Mail.ru за неудаление запрещенной информации принадлежащей ей соцсетью "Одноклассники". Также штрафам на 26 млн рублей подвергся Facebook, на 8,9 млн рублей был оштрафован Twitter, на 6 млн рублей Google, на 5 млн рублей - Telegram, а также на 2,5 млн рублей - TikTok.

Как ранее сообщили в Роскомнадзоре, с 11 февраля служба составила административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы, в том числе и к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях.

Москва Twitter Таганский суд Зульфия Гуринчук

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