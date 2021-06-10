Уволен замглавы департамента градостроительной политики Москвы

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об увольнении заместителя руководителя департамента градостроительной политики столицы Сергея Дегтярева.

Документ опубликован на официальном сайте правительства Москвы. В распоряжении говорится, что Дегтярев будет освобожден от должности 30 июня "по собственной инициативе".

Дегтярев занимал эту должность и должность руководителя контрактной службы с 2011 года. До этого он три года руководил ОАО "Особая экономическая зона - "Дубна".

Это не первое увольнение в мэрии Москвы за последние дни. Ранее сменился глава столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.