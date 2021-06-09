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В Москве организуют вакцинацию от COVID-19 на рабочих местах

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что вместе с региональным управлением Роспотребнадзора организует вакцинацию людей от коронавируса на рабочих местах по заявлениям работодателей.

Заявки будут приниматься от средних и крупных компаний, в которых много сотрудников хотят привиться. Депздрав организует выезд бригады на территорию работодателя.

"Город идет навстречу предприятиям, у которых есть сотрудники, желающие получить прививку", - отметили в департаменте.

Привиться от COVID-19 в Москве можно бесплатно в сотне пунктов вакцинации, открытых на базе городских поликлиник, в нескольких частных клиниках, а также в выездных пунктах в некоторых ТРЦ, флагманских офисах "Мои документы", ГУМе и театре "Геликон-опера". Выездные пункты также работают в парках города в павильонах "Здоровая Москва".

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 09 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Депздрав Москва Роспотребнадзор коронавирус

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