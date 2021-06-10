Поиск

Объемы дезинфекции в транспорте Москвы выросли в 10-12 раз с начала пандемии

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Московский транспорт стали дезинфицировать в 10-12 раз чаще, чем в момент начала пандемии COVID-19, сообщила заместитель руководителя пресс-службы департамента транспорта столицы Анна Лапушкина.

МоскваВ Москве усилят контроль за ношением масок и перчатокВ Москве усилят контроль за ношением масок и перчатокЧитать подробнее

"Объемы дезинфекции мы увеличили в 10-12 раз с момента начала пандемии. И не сбавляем их сейчас", - сказала журналистам в четверг Лапушкина.

По ее словам, кассы и автоматы по продаже билетов дезинфицируют каждые полтора-два часа, вагоны метро - два-три раза в сутки. Кроме того, установлено около 3 тыс. санитайзеров. За май пассажиры израсходовали примерно 60 литров обеззараживающего вещества.

Лапушкина отметила, что эти меры Всемирная организация здравоохранения признала одними из лучших в мире.

Москва

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Москве зафиксировали новый максимум случаев коронавируса

Власти Москвы допустили появление в общественных местах зон для привитых

Власти Москвы допустили появление в общественных местах зон для привитых
Пандемия коронавируса

В Москве не планируют вводить новые ограничения из-за COVID-19

В Москве не планируют вводить новые ограничения из-за COVID-19
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Мэрия заявила, что система "Сфера" в метро Москвы не угрожает анонимности пассажиров

Мэрия заявила, что система "Сфера" в метро Москвы не угрожает анонимности пассажиров
Пандемия коронавируса

В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток

В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток

На Москву надвигается гроза

Пандемия коронавируса

В Москве выявили максимальное с 16 января число заболевших COVID-19

Ввод новых правил для грузовиков свыше 3,5 тонн в Москве вновь отложен

Ввод новых правил для грузовиков свыше 3,5 тонн в Москве вновь отложен

МГУ вошел в число 100 лучших вузов мира по версии QS-2022

МГУ вошел в число 100 лучших вузов мира по версии QS-2022

Начальник департамента ЖКХ Москвы оставил должность

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');