Объемы дезинфекции в транспорте Москвы выросли в 10-12 раз с начала пандемии

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Московский транспорт стали дезинфицировать в 10-12 раз чаще, чем в момент начала пандемии COVID-19, сообщила заместитель руководителя пресс-службы департамента транспорта столицы Анна Лапушкина.

"Объемы дезинфекции мы увеличили в 10-12 раз с момента начала пандемии. И не сбавляем их сейчас", - сказала журналистам в четверг Лапушкина.

По ее словам, кассы и автоматы по продаже билетов дезинфицируют каждые полтора-два часа, вагоны метро - два-три раза в сутки. Кроме того, установлено около 3 тыс. санитайзеров. За май пассажиры израсходовали примерно 60 литров обеззараживающего вещества.

Лапушкина отметила, что эти меры Всемирная организация здравоохранения признала одними из лучших в мире.