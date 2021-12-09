Амурский Роспотребнадзор попросили проводить дезинфекцию автобусов бесплатно

Перевозчиков заставляют это делать на определенных станциях, за свой счет и отчитываться об этом

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Бизнес-омбудсмен Амурской области Борис Белобородов попросил Роспотребнадзор сделать бесплатной дезинфекцию пассажирского транспорта, которую это ведомство требует проводить ежедневно. Об этом обращении к главе ведомства Анне Поповой говорится на сайте уполномоченного.

Бизнес-омбудсмен подготовил обращение после многочисленных жалоб перевозчиков, которые начали получать предписания от областного управления Роспотребнадзора с требованием ежедневной дезинфекции автобусов в конце каждого рабочего дня. Ее предлагается проводить помимо существующей санобработки, причем только на специализированных дезстанциях и за свой счет.

Это увеличивает финансовую нагрузку на перевозчиков. В рекомендации определенных станций для дезинфекции омбудсмен видит риск появления коррупционной составляющей.

Предприниматели обратили внимание Белобородова не только на высокие цены, но и на риск возникновения больших очередей, а также дублирование процесса дезинфекции. Кроме того, теперь перевозчики должны регулярно документально отчитываться о "визитах" на дезстанции.

"Мы и так как минимум дважды в день обрабатываем поверхности рекомендованными дезсредствами. Мера по проведению заключительной ежедневной дезинфекции решением оперштаба Амурской области была принята как рекомендательная, но после этого почему-то пошли предписания Роспотребнадзора. Также термин заключительной дезинфекции предполагает наличие подтвержденного очага и его ликвидации. Как это проконтролировать в автобусе - непонятно", - пожаловался бизнес-омбудсмену предприниматель Алексей Тучик.

"Обработка каждого автобуса стоит порядка 600 рублей, в месяц это выльется в 18 тысячв рублей дополнительных затрат на каждую единицу. Почему мы должны это делать за свой счет? Также мы предполагаем, что на этих нескольких дезстанциях Благовещенска после 22 часов выстроятся огромные очереди, так как будут собираться все автобусы с городских и междугородних маршрутов. Во сколько водители будут возвращаться домой, что мы скажем трудовой инспекции?", - добавила предприниматель Анна Желнина.

Областной Минтранс не смог пообещать бизнесу компенсировать эти затраты.

Белобородов обратил внимание, что в регионе есть бюджетное учреждение - подразделение Роспортебнадзора, которое может проводить дезинфекцию маршрутного транспорта.