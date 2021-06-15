В Уфе завели дело из-за наезда на пенсионера на электросамокате

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту наезда на пожилого мужчину на электросамокате в Уфе, сообщила пресс-служба СУ СКР по Башкирии во вторник.

Дело в отношении 23-летнего жителя Уфы заведено по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 12 июня на остановке транспорта "Фирма "Мир" подозреваемый, управляя электросамокатом, сбил 81-летнего мужчину, помог ему встать и покинул место происшествия.

В результате наезда пенсионер получил перелом бедренной кости.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что уфимские полицейские установили личности двоих мужчин, предположительно, наехавших на пенсионера на электросамокате и скрывшихся с места происшествия.