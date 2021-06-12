В Москве задержали участницу Pussy Riot Никульшину

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве участнику группы Pussy Riot Веронику Никульшину.

"Никульшина задержана в районе Лубянской площади, сейчас она находится в отделе полиции", - сообщил "Интерфаксу" ее адвокат Дмитрий Захватов. По его словам, причина задержания пока неизвестна.

Между тем журналист Алексей Пивоваров сообщил в своем телеграм-канале, что Никульшину задержали в тот момент, когда у нее брали интервью для очередного выпуска на YouTube-канале "Редакция".

Участница Pussy Riot ранее неоднократно задерживалась сотрудниками полиции за совершение административных правонарушений. Последний раз она была арестована судом на пять суток за неповиновение сотруднику полиции.