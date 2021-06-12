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В Москве задержали участницу Pussy Riot Никульшину

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве участнику группы Pussy Riot Веронику Никульшину.

"Никульшина задержана в районе Лубянской площади, сейчас она находится в отделе полиции", - сообщил "Интерфаксу" ее адвокат Дмитрий Захватов. По его словам, причина задержания пока неизвестна.

Между тем журналист Алексей Пивоваров сообщил в своем телеграм-канале, что Никульшину задержали в тот момент, когда у нее брали интервью для очередного выпуска на YouTube-канале "Редакция".

Участница Pussy Riot ранее неоднократно задерживалась сотрудниками полиции за совершение административных правонарушений. Последний раз она была арестована судом на пять суток за неповиновение сотруднику полиции.

Pussy Riot Вероника Никульшина

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