Каршеринг и пункты прокатов вне парков продолжат работу в Москве

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В период выходных и нерабочих дней 12-19 июня в Москве продолжат действовать каршеринг, а также пункты проката самокатов и велосипедов, расположенные вне парков, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Он добавил, что указ мэра столицы ограничивает работу пунктов проката в парках. Таким образом, это не распространяется на московский прокат "Велобайк".

В телеграм-канале департамента уточняется, что власти просят горожан не совершать поездки без крайней необходимости. Необходимым остается ношение масок и перчаток.

Они необходимы и при поездках на такси. При пользовании каршерингом, велосипедами и электросамокатами рекомендуют обрабатывать поверхности, к которым возможно прикосновение, антисептическими средствами.

В ведомстве также заявили, что будет усилен контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима: проверками займутся 100% контролеров.

В субботу мэр города Сергей Собянин объявил в столице нерабочие дни с 15 по 19 июня. Также с 13 до 20 июня вводится ряд ограничений, в частности - на ночную работу баров, ресторанов и кафе.