Три ресторана в центре Москвы могут закрыть на 90 суток за работу ночью

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В центре Москвы выявили три ресторана, которые накануне не соблюдали введенный властями запрет на работу после 23:00, им может грозить приостановка деятельности на 90 суток, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.

"14 июня в ходе обследования выявлено, что рестораны "Кофемания", "Бараshka", Levantine продолжали обслуживать посетителей даже после 23:00 часов. Посетители распивали напитки и не спешили покидать заведение", - сказал Михайлов журналистам.

Эти рестораны расположены в ЦАО Москвы. Заведениям грозит штраф до 300 тыс. рублей. В случае, если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, сумма штрафа может вырасти до 1 млн руб. Кроме того, ресторанам может грозить закрытие на срок до 90 суток.

Ранее власти Москвы ввели запрет на ночную работу заведений общественного питания из-за роста заболеваемости COVID-19.