Вакцинацию от коронавируса прошли более 1,8 млн москвичей

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Москве вакцинировано от коронавируса 1,8 млн человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Есть и полная доступность к одной из лучших и надежных вакцин, которая прошла международные, самые крупные и успешные испытания за всю историю страны. И которой привилось уже больше 1,8 млн москвичей", - говорится в сообщении на сайте мэра в среду.

Он отметил, что "ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически". "В больницах лежит более 12 тыс. человек (в состоянии - ИФ) разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков", - подчеркнул Собянин.

Он сообщил, что до 1 июля будет создана информационная система, позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением.

Ранее в среду оперативный штаб по контролю ситуации с COVID-19 сообщал, что в Москве за сутки зафиксировали более 5,7 тыс. случаев заболевания коронавирусом.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 5 782 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 6 805 случаях инфицирования. 13 июня сообщалось о 7,7 тыс. новых случаев заболевания.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 16 июня составляет 1 253 894.

В июне заболеваемость COVID-19 в Москве вернулась к значениям сначала января 2021 года, затем декабря 2020 года.