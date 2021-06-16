В России выявили 13,4 тыс. новых случаев заражения COVID-19 за сутки

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 13 397 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

За минувшие сутки после перенесенного коронавируса выздоровели 10 256 человек, от болезни умерли 396 пациентов.

В Москве выявили 5 782 заболевших за сутки, умерли 75 пациентов, выздоровел 3 381 человек.

За столицей следует Московская область - 1 187 новых случаев за сутки. В Санкт-Петербурге - 927 случаев. Наименьшее число случаев заражения зафиксировано в Еврейской АО - шесть, в Ненецком АО - три, ни одного заболевшего - в Чукотском АО.

Еще 212 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Бурятии, 191 - в Нижегородской области, 176 - в Воронежской области, 157 - в Ростовской области, 145 - в Свердловской области, 144 - в Крыму, 129 - в Красноярском крае, 121 - в Иркутской области, 117 - в Кировской области, 112 - в Саратовской области, 111 - в Пермском крае, 110 - в Ленинградской области, 105 - в Брянской области, 100 - в Краснодарском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.

Всего в России со 2 марта 2020 года зарегистрировано 5 млн 249 тыс. 990 случаев коронавирусной инфекции, 127 576 умерших и 4 млн 828 тыс. 500 выписанных.