Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:33Заразились
на 16.06В России 5 249 990+13 397В мире 176 643 833+371 372

В России выявили 13,4 тыс. новых случаев заражения COVID-19 за сутки

В России выявили 13,4 тыс. новых случаев заражения COVID-19 за сутки
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 13 397 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

За минувшие сутки после перенесенного коронавируса выздоровели 10 256 человек, от болезни умерли 396 пациентов.

В Москве выявили 5 782 заболевших за сутки, умерли 75 пациентов, выздоровел 3 381 человек.

За столицей следует Московская область - 1 187 новых случаев за сутки. В Санкт-Петербурге - 927 случаев. Наименьшее число случаев заражения зафиксировано в Еврейской АО - шесть, в Ненецком АО - три, ни одного заболевшего - в Чукотском АО.

Еще 212 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Бурятии, 191 - в Нижегородской области, 176 - в Воронежской области, 157 - в Ростовской области, 145 - в Свердловской области, 144 - в Крыму, 129 - в Красноярском крае, 121 - в Иркутской области, 117 - в Кировской области, 112 - в Саратовской области, 111 - в Пермском крае, 110 - в Ленинградской области, 105 - в Брянской области, 100 - в Краснодарском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.

Всего в России со 2 марта 2020 года зарегистрировано 5 млн 249 тыс. 990 случаев коронавирусной инфекции, 127 576 умерших и 4 млн 828 тыс. 500 выписанных.

коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Источник узнал, что вводить обязательную вакцинацию в РФ пока не будут

Международные учения "Славянское братство" начались в Новороссийске

Принят закон об особых правовых режимах для ряда высокотехнологичных проектов в РФ

Принят закон об особых правовых режимах для ряда высокотехнологичных проектов в РФ

Производство судов в РФ подорожало на 25% на фоне роста цен на металлы

Производство судов в РФ подорожало на 25% на фоне роста цен на металлы

Госдума ввела уголовное наказание за участие в работе нежелательных иностранных НПО

Мишустин подписал распоряжение о минимальной планке дивидендов для госкомпаний

Мишустин подписал распоряжение о минимальной планке дивидендов для госкомпаний

Госдума приняла закон о реформе аудиторской деятельности

В России планируют создать единую систему видеонаблюдения

Пандемия коронавируса

РФ на этой неделе направит экспертов в Турцию для оценки эпидситуации

РФ на этой неделе направит экспертов в Турцию для оценки эпидситуации

Собственники занизили класс опасности взорвавшейся в Новосибирске АГЗС

Собственники занизили класс опасности взорвавшейся в Новосибирске АГЗС
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');