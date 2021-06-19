Температурный рекорд 116-летней давности побит в Петербурге

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Температурный рекорд побит в Петербурге в субботу, написал в соцсети ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По его данным, в 16:00 столбики термометров в городе поднялись до отметки плюс 29,9 градусов. "Таким образом, на 0,1 градуса превышено прежнее достижение этого дня, продержавшееся 116 лет", - написал Леус.

Он уточнил, что точное значение нового рекорда будет известно после 21:00, когда будут сняты показания с максимальных термометров.

Ранее синоптики предупредили жителей Петербурга и Ленинградской области об аномальной жаре с 18 по 24 июня.