Московскому клубу Glastonberry грозят санкции за нарушение COVID-мер

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Массовое несоблюдение социальной дистанции выявили в московском клубе Glastonberry, заведению грозит штраф или временное закрытие, сообщил главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

Он пояснил, что в клубе было выявлено массовое несоблюдение социального дистанцирования: зрители были рассажены на стульях, которые вплотную примыкали друг к другу, по три-четыре человека в ряду.

Поповский добавил, что администрация клуба не приняла все меры по соблюдению социального дистанцирования и обеспечению зрителей средствами индивидуальной защиты.

Теперь заведению по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях грозит штраф до 300 тыс. руб. Если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, то сумма штрафа вырастет до 1 млн руб. Кроме того, по решению суда деятельность клуба могут приостановить на 90 суток.

Клуб Glastonberry расположен по адресу: 1-я Дубровская улица, дом 13А, строение 1.

Ранее власти Москвы в связи с ростом заболеваемости COVID-19 и распространением "индийского" штамма коронавируса в городе усилили рейды по выявлению нарушений санитарно-эпидемиологических мер.

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