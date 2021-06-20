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Московскому клубу Glastonberry грозят санкции за нарушение COVID-мер

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Массовое несоблюдение социальной дистанции выявили в московском клубе Glastonberry, заведению грозит штраф или временное закрытие, сообщил главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

Он пояснил, что в клубе было выявлено массовое несоблюдение социального дистанцирования: зрители были рассажены на стульях, которые вплотную примыкали друг к другу, по три-четыре человека в ряду.

Поповский добавил, что администрация клуба не приняла все меры по соблюдению социального дистанцирования и обеспечению зрителей средствами индивидуальной защиты.

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Теперь заведению по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях грозит штраф до 300 тыс. руб. Если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, то сумма штрафа вырастет до 1 млн руб. Кроме того, по решению суда деятельность клуба могут приостановить на 90 суток.

Клуб Glastonberry расположен по адресу: 1-я Дубровская улица, дом 13А, строение 1.

Ранее власти Москвы в связи с ростом заболеваемости COVID-19 и распространением "индийского" штамма коронавируса в городе усилили рейды по выявлению нарушений санитарно-эпидемиологических мер.

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Москва коронавирус Glastonberry

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