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Прощание с тележурналистом Лысенко пройдёт в "Останкино"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Прощание с тележурналистом, гендиректором "Общественного телевидения России" Анатолием Лысенко, который умер в воскресенье на 85 году жизни, состоится 23 июня в телецентре "Останкино".

"Прощание с Анатолием Лысенко состоится в среду, в 11 часов в телецентре "Останкино", - сообщили в эфире телеканала ОТР в воскресенье.

Анатолий Лысенко родился 14 апреля 1937 года в Виннице.

С 1959 года стал внештатным автором и ведущим молодёжных программ на телевидении ("Комсомольский прожектор", "Экран общественного мнения"). С 1968 года начал работать в Главной редакции программ для молодёжи Центрального телевидения в качестве старшего редактора. В 1986-1990 годах - замглавного редактора Главной редакции программ для молодёжи.

С 14 апреля 1987 года руководил программой "Взгляд".

С 13 июля 1990 года по 1996 год был гендиректором Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией.

С 13 ноября 1996 года по 1 апреля 2000 года - председатель комитета по телекоммуникациям и средствам массовой информации правительства Москвы, принимал участие в создании телеканала "ТВ Центр", с 1997 по 2000 год - член совета директоров ОАО "ТВ Центр".

В 2000-2001 годах - руководитель ФГУП "Роскнига", 18 октября 2002 года - президент Международной академии телевидения и радио.

С 18 октября 2003 по 7 августа 2004 года вёл "Программу передач на вчера" на "Первом канале" производства "Авторского телевидения", с 2005 по 2012 год являлся колумнистом, телекритиком в газете "Собеседник".

18 июля 2012 года указом президента РФ назначен генеральным директором АНО "Общественное телевидение России", которое начало работу 19 мая 2013 года.

Анатолий Лысенко ОТР

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