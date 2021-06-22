Риелторы спрогнозировали снижение цен на многокомнатные квартиры в Москве

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Многокомнатные квартиры в новостройках Москвы могут подешеветь на фоне изменения условий льготного ипотечного кредитования с господдержкой, прогнозируют в риелторской компании "Инком-Недвижимость".

"По новым условиям льготной ипотеки, максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей – это слишком мало для столичного региона. Поэтому в теперешнем виде программа перестанет быть востребована на его территории. В дальнейшем спрос сместится с многокомнатных квартир на "однушки" и студии. Цены на квартиры больших габаритов прекратят рост и, вероятно, снизятся на 5-7%. Прайсы новых проектов застройщики будут корректировать с учетом платежеспособности потенциальных покупателей", - утверждает замдиректора департамента компании по продажам новостроек Валерий Кочетков.

Эксперты компании отмечают, что программа льготной ипотеки была определяющим фактором для спроса за прошедший год.

"С лета 2020 года основным фактором, определяющим развитие ситуации на рынке первичного жилья Москвы, стало введение госпрограммы субсидирования ставок по ипотеке. Из-за быстро растущего спроса на новостройки цены на рынке первичного жилья значительно увеличились", - отметил руководитель аналитического центра "Инком-Недвижимость" Дмитрий Таганов.

По данным аналитического центра, в старых границах города средняя стоимость квартиры выросла на 27%, с 15 млн рублей до 19,3 млн рублей, на присоединенных территориях – на 21%, с 7,8 млн рублей до 9,4 млн рублей.

Самый высокий рост зафиксирован в СЗАО с 13,4 млн рублей до 19,7 млн рублей (на 46,5%). Кроме того, значительное подорожание отмечено в СВАО - плюс 35,3%, в ЮАО - плюс 33,8%. Квартиры в этих локациях подорожали с 12,1 млн рублей до 16,4 млн рублей и с 15,2 млн рублей до 20,3 млн рублей соответственно. Единственным административным округом столицы, где жилье подешевело, оказался ЦАО. Здесь усредненная цена снизилась на 11%, с 43 млн рублей до 38,2 млн рублей.

В Троицком округе средняя стоимость предложения повысилась на 22,5%, с 6,7 млн рублей до 8,22 млн рублей, в Новомосковском – на 20,6%, с 7,8 млн рублей до 9,4 млн рублей.

По прогнозам экспертов компании, после изменения условий программы льготной ипотеки с 1 июля 2021 года количество выдаваемых ипотечных кредитов станет быстро уменьшаться. Возможно, будут снижены цены на многокомнатные квартиры, поскольку они станут менее доступными, чем сейчас.

4 июня президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ анонсировал продление программы льготной ипотеки для всех регионов России до 1 июля 2022 года с повышением ставки на 0,5 процентного пункта, до 7%, и урезанием кредитного лимита до 3 млн рублей (ранее он составлял 12 млн в Москве, Московской области, Петербурге и Ленинградской области и 6 млн рублей - в других регионах).