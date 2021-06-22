Двое получили по 2 года колонии за нападение на полицию на акции 23 января в Москве

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы во вторник назначил Ольге Бендас и Александру Глушкову по два года колонии общего режима за нападение на сотрудников полиции на несанкционированной акции 23 января в столице, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Бендас и Глушков признаны виновными по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья).

Глушков свою вину признал. Бендас в ходе предварительного следствия также признавала вину. На распространенном ранее СК видео Бендас заявила: "Приняла участие в драке против сотрудника полиции, о чем я сожалею и за что прошу прощения". Однако в суде женщина заявила, что не признает вину.

Как ожидается, защита обжалует приговор.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января в различных городах страны, в том числе в Москве.