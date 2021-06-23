Участника Pussy Riot арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы назначил административный арест сроком на 15 суток участнику Pussy Riot Александру Софееву за мелкое хулиганство.

Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Мансур Гильманов в среду. Он отметил, что решение суда будет обжаловано.

Софеев был задержан накануне, 22 июня. В отделе полиции, где он он провел ночь, на него были составлены два протокола за распитие спиртных напитков (20.20.1 КоАП РФ) и появление в общественных местах в состоянии опьянения (20.21 КоАП РФ).

Впоследствии после прохождения медосвидетельствования у Софеева не было обнаружено алкогольного опьянения. После этого на него был составлен протокол за мелкое хулиганство (20.1 КоАП РФ).

Официальным комментарием правоохранительных органов по этому поводу "Интерфакс" не располагает.

Кроме Софеева, накануне были задержаны и другие участники Pussy Riot. Среди них Мария Алехина, Анна Кузьминых и муниципальный депутат Люся Штейн. Все их оставили на ночь в отделении полиции после составления протоколов. Как ожидается, в среду суд рассмотрит административные материалы.