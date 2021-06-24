Москва третий день подряд бьет температурные рекорды

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Воздух на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 13:00 четверга успел раскалиться до 33,7 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Сегодня в городе побит очередной, третий с начала недели температурный рекорд дня. Не устоял максимум, установленный 24 июня 1948 года (33,5). Он перекрыт на 0,2 градуса", - рассказал представитель метеобюро.

Он напомнил, что 22 и 23 июня в Москве были побиты температурные рекорды 1917 и 1948 годов. Кроме того, нынешний июнь стал самым знойным за 142 года метеонаблюдений с абсолютным показателем 34,8 градуса.

"Сегодня в Москве ожидается до 36 градусов. Не исключено, что будет побит абсолютный температурный рекорд всего июня, зафиксированный вчера", - добавили в метеобюро.

Объявленный в воскресенье "оранжевый" уровень погодной опасности в столичном регионе продлен до 22:00 пятницы и действует уже шестые сутки подряд, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Аномально жаркая погода. Среднесуточная температура выше нормы на 7-10 градусов", - говорится в предупреждении метеослужбы.

Синоптики прогнозируют, что рекордная жара сохранится в Московском регионе до конца недели. Ожидается, что дневные показания термометров еще несколько раз превысят абсолютные максимумы за всю историю метеонаблюдений.

По уточненному прогнозу Гидрометцентра, в пятницу в Москве ожидается до 36, в субботу - до 35, в воскресенье - до 34 градусов.

Кратковременные дожди в столичном регионе возможны не раньше пятницы.

По информации Гидрометцентра России, значения ультрафиолетового индекса до конца недели, по оценке синоптиков, будут достигать в столице интервала 6-8 (уровень излучения от высокого до очень высокого - ИФ).

Метеорологи рекомендуют жителям Московского региона позаботиться о защите кожи и глаз и не находиться под прямыми солнечными лучами в середине дня.