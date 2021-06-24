Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:50Заразились
на 24.06В России 5 388 695+20 182В мире 179 595 550+437 255

Москва третий день подряд бьет температурные рекорды

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Воздух на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 13:00 четверга успел раскалиться до 33,7 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Сегодня в городе побит очередной, третий с начала недели температурный рекорд дня. Не устоял максимум, установленный 24 июня 1948 года (33,5). Он перекрыт на 0,2 градуса", - рассказал представитель метеобюро.

Он напомнил, что 22 и 23 июня в Москве были побиты температурные рекорды 1917 и 1948 годов. Кроме того, нынешний июнь стал самым знойным за 142 года метеонаблюдений с абсолютным показателем 34,8 градуса.

ЭкономикаЭнергопотребление в России обновило летний максимум на фоне жарыЭнергопотребление в России обновило летний максимум на фоне жарыЧитать подробнее

"Сегодня в Москве ожидается до 36 градусов. Не исключено, что будет побит абсолютный температурный рекорд всего июня, зафиксированный вчера", - добавили в метеобюро.

Объявленный в воскресенье "оранжевый" уровень погодной опасности в столичном регионе продлен до 22:00 пятницы и действует уже шестые сутки подряд, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Аномально жаркая погода. Среднесуточная температура выше нормы на 7-10 градусов", - говорится в предупреждении метеослужбы.

Синоптики прогнозируют, что рекордная жара сохранится в Московском регионе до конца недели. Ожидается, что дневные показания термометров еще несколько раз превысят абсолютные максимумы за всю историю метеонаблюдений.

По уточненному прогнозу Гидрометцентра, в пятницу в Москве ожидается до 36, в субботу - до 35, в воскресенье - до 34 градусов.

Кратковременные дожди в столичном регионе возможны не раньше пятницы.

По информации Гидрометцентра России, значения ультрафиолетового индекса до конца недели, по оценке синоптиков, будут достигать в столице интервала 6-8 (уровень излучения от высокого до очень высокого - ИФ).

Метеорологи рекомендуют жителям Московского региона позаботиться о защите кожи и глаз и не находиться под прямыми солнечными лучами в середине дня.

Москва

Новости по теме

Новости

Собянина призвали разрешить кормить туристов в кафе без QR-кодов

Пандемия коронавируса

Рестораны Москвы смогут работать без масок и перчаток при 100% привитых сотрудников

Пандемия коронавируса

В Москве третий день подряд фиксируется рекордное число смертей от COVID

Летние веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода до 12 июля

Дети смогут посещать кафе и рестораны в Москве без QR-кода

Дети смогут посещать кафе и рестораны в Москве без QR-кода

Курьеров добавили в список подлежащих обязательной вакцинации в Москве

Курьеров добавили в список подлежащих обязательной вакцинации в Москве

Обязательная вакцинация касается также самозанятых и работающих удаленно москвичей

Обязательная вакцинация касается также самозанятых и работающих удаленно москвичей
Пандемия коронавируса

Работодатели Москвы обязаны отстранять отказавшихся от вакцинации сотрудников

Июнь в Москве стал самым жарким за 142 года метеонаблюдений

Июнь в Москве стал самым жарким за 142 года метеонаблюдений

"Шереметьево" решило открыть терминал С уже в июле

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');