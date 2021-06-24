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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:40Заразились
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Песков заявил, что избегающим вакцинации придется искать новую работу

Песков заявил, что избегающим вакцинации придется искать новую работу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Вакцинация от коронавируса остается добровольной, но представителям сферы услуг, которые не хотят прививаться, следует искать работу в другой сфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом, вакцинация действительно остается добровольной. Мы с вами уже говорили, что если в сфере услуг работает москвич, он должен сделать прививку. Он принял для себя решение эту прививку не делать - он просто должен перестать работать в сфере услуг", - сказал Песков журналистам.

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По его словам, в таком случае человеку следует искать новую работу в другой сфере, где прививка необязательна.

"Это добровольность, потому что вы можете поменять работу. Если вы работаете в сфере услуг и вы не привиты, вы можете представлять угрозу для тех, кому вы эти услуги оказываете в условиях острой вспышки пандемии", - подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что такие меры обусловлены текущим моментом и эпидемиологической ситуацией. "Действуют особые полномочия главы региона. Это все связано с пандемией и необходимостью принятия действенных мер для прекращения этой вспышки", - сказал Песков.

Ранее главный санитарный врач Москвы выпустила постановление, которое обязывает привить от COVID-19 не менее 60% работников сфер торговли, общественного питания, транспорта и услуг, а также курьеров. Второй компонент вакцины они должны получить к середине августа.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 24 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Песков

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