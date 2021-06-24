Песков заявил, что избегающим вакцинации придется искать новую работу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Вакцинация от коронавируса остается добровольной, но представителям сферы услуг, которые не хотят прививаться, следует искать работу в другой сфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом, вакцинация действительно остается добровольной. Мы с вами уже говорили, что если в сфере услуг работает москвич, он должен сделать прививку. Он принял для себя решение эту прививку не делать - он просто должен перестать работать в сфере услуг", - сказал Песков журналистам.

По его словам, в таком случае человеку следует искать новую работу в другой сфере, где прививка необязательна.

"Это добровольность, потому что вы можете поменять работу. Если вы работаете в сфере услуг и вы не привиты, вы можете представлять угрозу для тех, кому вы эти услуги оказываете в условиях острой вспышки пандемии", - подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что такие меры обусловлены текущим моментом и эпидемиологической ситуацией. "Действуют особые полномочия главы региона. Это все связано с пандемией и необходимостью принятия действенных мер для прекращения этой вспышки", - сказал Песков.

Ранее главный санитарный врач Москвы выпустила постановление, которое обязывает привить от COVID-19 не менее 60% работников сфер торговли, общественного питания, транспорта и услуг, а также курьеров. Второй компонент вакцины они должны получить к середине августа.