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Московские инспекторы будут проверять недвижимость и стройки по новым правилам

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Госинспекция по недвижимости Москвы с 1 июля будет проводить проверки объектов по новым правилам. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Цель нововведений – снижение давления и устранение избыточной административной нагрузки на бизнес. Так, приоритетом становятся не контрольные, а профилактические мероприятия в отношении предпринимателей. Теперь Госинспекция по недвижимости будет проводить проверки в зависимости от оценки рисков возможных нарушений. Чем выше риск, тем чаще будут проводиться проверки", - сказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Он отметил, что это снизит количество контрольно-надзорных мероприятий в отношении добросовестных предпринимателей.

Согласно нововведениям в федеральном законодательстве, информация обо всех профилактических и контрольных мероприятиях, принятых мерах по пресечению нарушений, устранению их последствий будет отображаться в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, который начнет свою работу также с 1 июля 2021 года. В случае отсутствия данных о контрольных мероприятиях в реестре, их проведение не допускается.

"Нововведения позволят системно осуществлять профилактику правонарушений обязательных требований, а также снизить периодичность проведения контрольно-надзорных мероприятий в случае, если объект контроля будет отнесен к более низким категориям риска, что, в свою очередь, приведет к сокращению затрат на их организацию", - добавил замглавы Минэкономразвития РФ Алексей Херсонцев.

Для снижения административной нагрузки на бизнес Госинспекция также на постоянной основе использует систему профилактических мероприятий по предотвращению нарушений в имущественно-земельной сфере на начальном этапе и предоставляет возможность юрлицам и индивидуальным предпринимателям в случае принятия соответствующих мер избежать административной ответственности. Так, за 2020 год инспекторы выдали 399 предостережений, провели 57 публичных мероприятий, в том числе ежеквартально проводилось не менее двух вебинаров по каждому виду контроля.

Москва

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