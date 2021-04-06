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Правительство отменит еще 3,8 тыс. обязательных норм в строительстве

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Правительство сократит еще более 3,8 тысяч обязательных требований в сфере строительства, сообщил во вторник глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

"Первое постановление мы скорректировали в прошлом году – до 3 тысяч норм было переведено в область добровольных. Сейчас на стадии подписания постановления правительства, где еще 3 802 нормы становятся добровольными", - сказал Файзуллин на встрече с депутатами комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Он отметил, что сокращение обязательных требований в строительстве не приведет к снижению безопасности.

"Это именно те нормы, которые эксперт, проектировщик и заказчик имеют возможность отрабатывать на стадии Главгосэкспертизы, региональных экспертиз или экспертиз негосударственных с целью ускорения и упрощения процедур", - пояснил министр.

В мае 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по упрощению разрешительных процедур в строительстве.

"Всякие СНИПы, хрипы и примазавшиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса - их нужно, наконец, зачистить, в конце концов. Надо навести там порядок", - отмечал Путин.

В августе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что правительство планирует продолжить работу по снижению административных барьеров в строительстве и упростить еще 2-3 тыс. строительных норм.

"Мы отменили обязательные требования в области СНИПов и ГОСТов. На сегодня из 10 тысяч у нас 3 тысячи стали рекомендательными, а оставшиеся 7 тысяч мы практически все рассмотрели, и на 90% переработали, упростили и сделали максимально приближенными к современным требованиям. При этом работа на этом не останавливается, мы еще планируем 2-3 тыс. норм привести в соответствие", - говорил Хуснуллин.

Минстрой РФ

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