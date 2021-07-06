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Мошенники в Москве смогли дистанционно похитить рекордные 400 млн рублей

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Самая большая сумма дистанционного хищения составила 400 млн рублей, сообщил в интервью "Интерфаксу" заместитель начальника полиции Главного управления МВД России по Москве Александр Половинка.

По его словам, преступление было совершено в текущем году.

Замглавы управления отметил, что преступники зачастую используют психологические приемы, например, сообщают о попытках хищения всех денежных накоплений гражданина.

"При этом мошенники торопят потерпевших и говорят фразы, которые заставляют их принимать необдуманные решения. Настаивают на том, что общаться с сотрудниками ближайшего отделения банка не стоит, потому что те могут быть причастны к попыткам хищения денежных средств", - сказал представитель главка.

Кроме того, по его словам, часто лжесотрудники банков подключают к своему обману таких же лжесотрудников полиции, которые начинают рассказывать о проводимых мероприятиях по задержанию подозреваемых и необходимости участия в них.

"Еще пять-шесть лет назад жертвами мошенничеств в основном становились пожилые граждане. В настоящее время, из-за массовости совершаемых дистанционных преступлений и появления их новых видов, потерпевшими все чаще становятся граждане среднего возраста", - сообщил он.

По словам Половинки, почти 40% дистанционных мошенничеств совершаются через "колл-центры", находящиеся в других странах. Это осложняет процесс раскрытия преступлений. Также он отметил что треть из числа дистанционных хищений в Москве совершается с использованием функции подмены номера, и большинство таких звонков поступает из сетей зарубежных операторов.

"Операторами связи уже приняты необходимые меры, после чего подмены абонентских номеров практически прекратились", - заявил Половинка.

Говоря о "тюремных "колл-центрах", он отметил, что за последние несколько лет заметен спад совершения преступлений лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы.

Половинка сообщил, что в 2020 году число интернет-краж и мошенничества, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, составило более 50 тысяч преступлений. Их доля в общем массиве преступлений - 34,6%, в структуре хищений - 49,1%.

Александр Половинка

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