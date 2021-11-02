Студии в новостройках Москвы подорожали на полмиллиона рублей с июня

За год они подорожали на 42%, при этом в среднем стали на 2,1 квадратных метра меньше

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В массовых новостройках Москвы студии подорожали в среднем на полмиллиона рублей по итогам третьего квартала, подсчитали в компании "Метриум".

По ее данным, в сентября такая студия в среднем стоила 7,56 млн рублей, что на 450 тысяч рублей дороже, чем в июне ( 7,11 млн рублей).

В сентябре 2020 года студия в среднем стоила 5,33 млн рублей. Они дорожали почти беспрерывно, за исключением августа 2021 года, когда стоимость скорректировалась на 1%. В абсолютном выражении они стали дороже на 2,23 млн рублей.

"В целом же за последние 12 месяцев студии подорожали на 42%, и это самая внушительная ценовая динамика среди всех типов квартир", - отметили в "Метриуме".

Для сравнения, однокомнатные квартиры подорожали за 12 месяцев на 34% (до 10,80 млн рублей), двухкомнатные - на 30% (до 15,14 млн рублей), трехкомнатные - на 25% (до 19,68 млн рублей).

Средняя цена квадратного метра в студиях составляет 306 тысяч рублей, тогда как в однокомнатных квартирах - 270 тысяч рублей, двухкомнатных - 248 тысяч, трехкомнатных - 234 тысячи рублей.

В компании также уточнили, что сейчас средний размер студии составляет 24,7 квадратных метра, за год они уменьшились на 2,1 квадратный метр.

За год однокомнатные стали меньше на 1 квадратный метр (сейчас 39,9 кв.м), а двухкомнатные квартиры - на 1,7 квадратных метра (до 61,2 кв.м). Трехкомнатные квартиры почти не изменились (83,9 кв.м).

Сейчас студии составляют 19% от общего числа предлагаемых московскими застройщиками квартир в массовых новостройках. Это рекордная доля студий в структуре предложения массового сегмента.