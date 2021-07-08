Путин проехался на "Аурусе" по ЦКАД и отметил жесткие стыки на трассе

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг вечером совершил поездку за рулем лимузина "Аурус" по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).

Ранее в тот же день в Подмосковье было открыто движение по ЦКАД.

Президент в качестве водителя оценил качество дорожного полотна ЦКАД, обратив внимание на достаточно жесткие стыки на трассе.

Сопровождавшая президента в поездке представитель "Росавтодора" заверила главу государства, что проект ЦКАД был выполнен в соответствии с международными стандартами и что качество работ тщательно контролировалось.

Она также отметила, что у представителей "Росавтодора" в процессе строительства ЦКАД было большое количество замечаний и все они были устранены.