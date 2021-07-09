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Власти Москвы выдали около 3 млн QR-кодов для посещения кафе

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Около 3 млн QR-кодов получили жители Москвы, порядка 7 тысяч московских предприятий отчитались о вакцинации сотрудников первым компонентом вакцины от коронавируса, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Решение об обязательной вакцинации некоторых групп населения также продолжает работать. Сегодня уже отчиталось 7 тыс. предприятий о прохождении первого этапа вакцинации первым компонентом", - сказал мэр на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По словам Собянина, горожане в сутки запрашивают около четверти миллиона электронных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. "Эта система, конечно, не идеальна, но, тем не менее, заработала. Она дает свои результаты", - подчеркнул мэр.

Власти Москвы ожидают, что в городе в течение дня-двух число привитых первым компонентом вакцины от COVID-19 достигнет около 3,5 млн человек, ежедневно прививается около 110 тыс. москвичей. "Это уже солидная, хорошая цифра, но как я сказал, требуется, конечно, дальше продолжать эту работу", - сказал Собянин.

Москва коронавирус

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