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Почти 70% работников транспорта вакцинировали в Москве

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Большинство сотрудников транспортного комплекса Москвы уже сделали прививку от COVID-19, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Мы выполняем и продолжим выполнять все требования Роспотребнадзора и указа мэра Москвы от 16 июня 2021 года. Сейчас вакцинировано почти 70% сотрудников транспортных предприятий", - сказали в ведомстве.

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С медотводом не увольняют

Там добавили, что информация об увольнении сотрудников с медицинским отводом от прививки не соответствует действительности. "Информация об увольнении сотрудников с медотводом не соответствует действительности и является фейком. Мы будем разбираться с источником такой информации в судебном порядке", - сообщили в департаменте.

Там пояснили, что сотрудник в случае нарушения его прав может обратиться в департамент транспорта. При этом пока в ведомстве нет таких обращений.

Ранее ряд СМИ распространили информацию об увольнении из структур департамента сотрудников, которые не вакцинированы от COVID-19, в том числе тех, кто имеет медотвод.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Москве от 15 июня, сведения о вакцинации против COVID-19 не менее 60% сотрудников нужно предоставить предприятиям ряда отраслей. В их числе - отрасль транспорта. В соответствии с этим постановлением, первый компонент или однокомпонентную вакцину нужно поставить до 15 июля, второй - до 15 августа.

Москва

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