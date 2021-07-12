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Депздрав Москвы заявил, что цену прививки для мигрантов в ТК "Садовод" не повышали

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Стоимость вакцинации от коронавируса иностранных граждан в торговом комплексе (ТК) "Садовод" осталась прежней, сообщили "Интерфаксу" в департаменте здравоохранения Москвы.

"Информации о том, что организация (ТК "Садовод") берет плату со своих работников выше установленных 1300 рублей, в департамент здравоохранения не поступала", - говорится в сообщении в понедельник.

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Ранее в СМИ появилась информация, что пункт вакцинации иностранцев в ТК "Садовод" прекратил работу и вакцинация мигрантов осуществляется в частной организации. Стоимость прививки в ней, по данным СМИ, составляет 2 тыс. рублей.

Департамент отметил, что пункт вакцинации в ТК "Садовод" прививает юридических лиц, то есть коллективы иностранных работников. Количество медицинских бригад там соответствует текущему спросу на вакцинацию.

Как уточняют в депздраве, этот пункт вакцинации пользуется спросом у организаций, находящихся на территории или вблизи "Садовода". С работодателями заключается соглашение, по условиям которого они либо сами оплачивают вакцинацию иностранных работников, либо осуществляют сбор и передачу средств.

"Такие соглашения заключены с рядом организаций, в том числе с организацией, представляющей сам ТК Садовод", - отметили в департаменте.

Москва коронавирус

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