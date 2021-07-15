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Ученый-физиолог Пигарев погиб после столкновения с самокатчиком

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Столичные следователи начали проверку по факту смерти 80-летнего ученого-физиолога Ивана Пигарева, погибшего после столкновения его велосипеда с самокатом в Москве.

По предварительным данным, 14 июля Иван Пигарев ехал на электрическом велосипеде в Москве на тротуаре вблизи Воробьевского шоссе. Там он столкнулся с самокатом, которым управлял мужчина 1983 года рождения. С телесными повреждениями оба мужчины были госпитализированы. Пигарев скончался, несмотря на оказанную помощь, сообщила журналистам представитель московского управления СК РФ Юлия Иванова.

По ее словам, следователи начали проверку обстоятельств происшествия.

В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию. Они установят, есть ли признаки преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

80-летний Иван Пигарев – ученый-физиолог, изучавший зрение и сон. Доктор биологических наук. Создатель висцеральной теории сна. Был главным научным сотрудником Института проблем передачи информации РАН.

Иван Пигарев Москва

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