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Упавшего с электросамоката главу Кисловодска снова прооперировали

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Врачи отмечают стабилизацию состояния здоровья главы города Кисловодска (Ставропольский край) Александра Курбатова, который в середине мая был прооперирован после падения с электросамоката, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии города.

"Александру Курбатову проведена операция. Ключица была повреждена после неудачного падения с электросамоката. Хирургическое вмешательство стало возможным после стабилизации состояния здоровья главы города", - сказал сотрудник пресс-службы.

В мэрии добавили, что "врачи продолжают отмечать положительную динамику".

12 июня Курбатов неудачно упал с электросамоката и сразу же был госпитализирован в тяжелом состоянии. При падении он получил серьезную черепно-мозговую травму. Глава города был прооперирован в Кисловодске, его состояние стабилизировалось, но оставалось тяжелым. Затем его ввели в медикаментозную кому, после чего доставили в центр нейрохирургии имени Бурденко в Москву.

Александр Курбатов Кисловодск Ставропольский край

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