Правительство выделило регионам 85 млрд рублей на поддержку медицины

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому регионам выделяется еще 85 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения, сообщила пресс-служба правительства.

Эти деньги выделяются по поручению президента Владимира Путина.

Чиновники рассчитывают, что эти средства позволят наладить своевременный прием пациентов с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медучреждения, связанной с пандемией, а также усилить ресурсы по борьбе с COVID-19. Речь идет в том числе об обеспечении лечения в больницах.

В июне на эти цели уже было выделено 25 млрд рублей.

Новые отчисления "повысят запас прочности систем здравоохранения в субъектах и позволят не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь", заявил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом 16 июля. Он тогда поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко ускорить доведение этих средств до регионов и контролировать лично, в каких объемах в регионах идет оказание медпомощи.