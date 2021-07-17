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Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве сократилась на 15%

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Около 4,6 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это меньше, чем накануне примерно на 15%, следует из сообщения оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По данным оперштаба, в российской столице за последние 24 часа обнаружили 4 561 инфицированного. Накануне сообщалось о выявлении 5 382 пациентов с коронавирусом. Таким образом, суточная заболеваемость сократилась на 821 случай COVID-19, или примерно на 15%.

Ранее в течение двух дней суточная заболеваемость в Москве удерживалась на уровне 5 тыс. с лишним случаев, до этого фиксировалось падение показателя до уровня менее 4 тыс.

Общее число зафиксированных в городе случаев COVID-19 на 17 июля составляет 1 458 778.

Хроника коронавируса. Июль.

Скончалось за сутки 102 пациента с коронавирусом в Москве. Показатель смертности в столице остается высоким: каждый день умирает более 100 человек. За все время пандемии погибло 24 275 москвичей.

Выздоровело от COVID-19 и выписалось за сутки в городе 7 643 пациента. Всего от заболевания излечилось 1 274 36 человек.

Накануне сообщалось о выздоровлении 8 032 пациентов и гибели 105 человек.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в городе остается сложной, но все же демонстрирует улучшение по основным показателям. "Ситуация в Москве продолжает оставаться сложной, но тем не менее мы уже четвертую неделю видим улучшение основных показателей. От пика заболеваемости - почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом. На треть снизилось количество госпитализаций", - сказал Собянин.

В июне ситуация с коронавирусной инфекцией в городе заметно ухудшилась. Были достигнуты максимальные показатели заболеваемости за все время пандемии - более 9 тыс. человек в сутки.

Хроника 09 января 2020 года – 17 июля 2021 годаПандемия коронавируса
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