Главврач столичной больницы допустила новую волну COVID осенью-зимой

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Если в Москве не будет достигнут устойчивый иммунитет к коронавирусу, то к холодному сезону возможна очередная волна заболеваемости COVID-19, а также появление нового штамма, заявила в понедельник главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко.

"Если мы с вами в ближайшие несколько месяцев не получим устойчивого иммунитета, то к зиме или к поздней осени мы можем получить новую волну и новый "подштамм", - сказала Лысенко в интервью российскому обществу "Знание".

Она пояснила, что чем меньше вакцинированы группы населения, тем быстрее вирус начнет "привыкать" к вакцине.

"Он будет видоизменяться и приобретет черты, на которые не будет действовать вакцина", - отметила главврач.

По ее словам, в настоящее время производители вакцин против COVID-19 во всем мире работают над тем, чтобы сделать препараты настолько же эффективными в отношении индийского штамма коронавируса, как и в отношении изначального уханьского. Однако если появится новый штамм, "синтезировать уже в экстренном порядке совсем новую вакцину будет крайне проблематично", отметила Лысенко.

Она добавила, что сейчас средний возраст заболевших COVID-19 москвичей составляет 44 года, увеличилось доля пациентов 18-20 лет.