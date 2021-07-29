К тестированию онлайн-голосования подключились больше 11 000 москвичей

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Москве начали тестировать систему онлайн-голосования перед сентябрьскими выборами, за первые два часа система выдала избирателям 11 400 бюллетеней, сообщил "Эху Москвы" после 10:00 главный редактор радиостанции, зампред Общественной палаты Москвы и руководитель местного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

По его словам, для проверки системы онлайн-голосования необходимо добиться участия в тестировании 100 тысяч избирателей. Он предположил, что на выборах в сентябре системой воспользуются около 2 млн москвичей.

Проверка началась в 8 утра 29 июля и закончится в 20:00 30 июля. Цель тестирования - выявить возможные ошибки и сбои в работе системы, проверить ее готовность к нагрузкам, устойчивость к внешним воздействиям, а также опробовать функцию отложенного решения, когда избиратель сможет уже после голосования отозвать свой бюллетень и изменить свой выбор.

Отложенное голосование Венедиктов назвала дополнительным инструментом защиты избирателя от возможного давления работодателя в ходе голосования. "Если в ходе тестирования это ("отложенное голосование") получится, то можно будет применять систему на выборах в сентябре", - добавил руководитель штаба.

Участникам тестирования предложили ответить на вопросы, поддерживают ли они обязательную вакцинацию для профессий, связанных с работой с людьми, и должен ли город развивать общественный транспорт или инфраструктуру для личного.

"Все два дня мы будем наблюдать, как проходит тестирование. Мы отслеживаем работу системы, видим статистику на информационных панелях. И приглашаем всех принять участие в голосовании, а хакеров призываем попробовать взломать нашу систему", - сказал Венедиктов.

Принять участие в голосование смогут все совершеннолетие жители города с полной учетной записью на сайте мэрии. официальном сайте мэра Москвы.