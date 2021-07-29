Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:37Заразились
на 28.07В России 6 195 232+22 420В мире 195 924 801+595 105

К тестированию онлайн-голосования подключились больше 11 000 москвичей

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Москве начали тестировать систему онлайн-голосования перед сентябрьскими выборами, за первые два часа система выдала избирателям 11 400 бюллетеней, сообщил "Эху Москвы" после 10:00 главный редактор радиостанции, зампред Общественной палаты Москвы и руководитель местного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

По его словам, для проверки системы онлайн-голосования необходимо добиться участия в тестировании 100 тысяч избирателей. Он предположил, что на выборах в сентябре системой воспользуются около 2 млн москвичей.

Проверка началась в 8 утра 29 июля и закончится в 20:00 30 июля. Цель тестирования - выявить возможные ошибки и сбои в работе системы, проверить ее готовность к нагрузкам, устойчивость к внешним воздействиям, а также опробовать функцию отложенного решения, когда избиратель сможет уже после голосования отозвать свой бюллетень и изменить свой выбор.

Отложенное голосование Венедиктов назвала дополнительным инструментом защиты избирателя от возможного давления работодателя в ходе голосования. "Если в ходе тестирования это ("отложенное голосование") получится, то можно будет применять систему на выборах в сентябре", - добавил руководитель штаба.

Участникам тестирования предложили ответить на вопросы, поддерживают ли они обязательную вакцинацию для профессий, связанных с работой с людьми, и должен ли город развивать общественный транспорт или инфраструктуру для личного.

"Все два дня мы будем наблюдать, как проходит тестирование. Мы отслеживаем работу системы, видим статистику на информационных панелях. И приглашаем всех принять участие в голосовании, а хакеров призываем попробовать взломать нашу систему", - сказал Венедиктов.

Принять участие в голосование смогут все совершеннолетие жители города с полной учетной записью на сайте мэрии. официальном сайте мэра Москвы.

Москва Алексей Венедиктов

Новости по теме

Новости

Заммэра Москвы Бирюков объяснил частую замену плитки

До 30% месячной нормы осадков может выпасть в Москве к утру

До 30% месячной нормы осадков может выпасть в Москве к утру

Источник сообщил о пожаре в детской больнице в Москве

Фигуранты дела об убийстве боксера и бизнесмена Боляна получили от 8 до 11 лет

В Москве задержали кандидата в депутаты от КПРФ Удальцову

"Оранжевый" уровень опасности из-за жары вновь объявлен в Москве

Пандемия коронавируса

Суточная COVID-смертность в Москве стала минимальной за месяц

Суточная COVID-смертность в Москве стала минимальной за месяц

Москвичей предупредили о 30-градусной жаре во вторник

Москвичей предупредили о 30-градусной жаре во вторник
Пандемия коронавируса

Собянин спрогнозировал упор медицины на реабилитацию после COVID-19

Собянин спрогнозировал упор медицины на реабилитацию после COVID-19

Цены на заправках Москвы ускорили рост

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');