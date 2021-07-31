Суточная заболеваемость COVID в Москве третий день подряд превышает 3 тыс.

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выявили 3 514 случаев COVID-19, суббота стала третьим днем, когда в столице зафиксировали более трех тысяч инфицированных, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

Как напомнили в штабе, накануне сообщалось о выявлении 3 481 инфицированных, днем ранее - о 3 356 случаях. Таким образом, в городе фиксируется небольшой рост заболеваемости.

За сутки коронавирус привел к смерти 73 москвичей. С начала пандемии от COVID-19 в столице скончались 25 626 человек. Пятый раз за месяц суточное число погибших в городе меньше 100.

Выздоровели от заболевания и выписались 4 159 горожан. Всего от COVID-19 излечились в Москве 1 млн 360 тыс. 30 человек.

Накануне сообщалось о смерти 76 и выздоровлении 4 574 москвичей.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 31 июля составляет 1 млн 506 тыс. 126.

Мэр города Сергей Собянин заявил 23 июля, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации. Позже Собянин отметил, что ситуация с заболеваемостью в городе быстро улучшается, количество коек для больных коронавирусом уменьшено в два раза.