В Москве сократилась суточная заболеваемость COVID-19

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве зафиксировали 2 484 случая заболевания коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

Как отметили в штабе, накануне сообщалось о 3 514 случаях инфицирования. Таким образом, в столице заболело на 1 030 человек, или почти на 30% меньше, чем днем ранее.

За сутки коронавирус привел к смерти 78 человек. С начала пандемии скончались 25 704 москвича. Шестой раз за месяц суточное число смертей меньше 100 случаев.

Выздоровели от заболевания за сутки 3 475 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 363 тыс. 505 человек.

Накануне сообщалось о 4 159 выписанных и 73 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 1 августа составляет 1 млн 508 тыс. 610.

Мэр города Сергей Собянин заявил 23 июля, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации. Позже Собянин отметил, что ситуация с заболеваемостью в городе быстро улучшается, количество коек для больных коронавирусом уменьшено в два раза.