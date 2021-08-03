Почти 30 деревьев повалено в Москве из-за грозы

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Из-за непогоды в столице, по предварительным данным, было повалено почти 30 деревьев. Об этом сообщил "Интерфаксу" во вторник источник, знакомый с ситуацией.

"Упавшими деревьями повреждено порядка 15 автомобилей. Пострадавших нет", - сказал собеседник.

Другой источник агентства подчеркнул, что порывистый ветер не нанес ущерба городской инфраструктуре.

"В городе отмечались несколько скоплений воды после сильного ливня. Системы жизнеобеспечения и общественный транспорт в грозу работали штатно", - пояснил он.

Ранее в метеобюро агентству сообщили, что за ночь в Москве выпало 20 мм осадков, или четверть месячной нормы. Порывы ветра в городе местами превышали 15 м/с.

Сильные ливни с грозами и шквалистым ветром прошли в Москве вечером в понедельник. Из-за непогоды в трех аэропортах столичного авиаузла было отменено более 30 рейсов.