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Пришедшую в Москву прохладу сменит к концу недели жаркая погода

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Прохладный воздух в Москве к выходным сменится повышением температуры до 30 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Погода будет неоднородной, вчера было жарко, до 30 градусов, а по области до +31 градуса, но сегодня понижение температуры, связанное с изменением циркуляции и поступлением прохладных воздушных масс с севера-запада, температура около климатической нормы", - сказал Вильфанд во вторник.

Он уточнил, что в среду и в четверг температура воздуха будет от 22 до 25 градусов, осадков не прогнозируется. Начиная с пятницы, температурный фон начнет меняться, на европейскую территорию России начнут поступать воздушные массы с юго-запада, и температура воздуха будет повышаться.

"В пятницу, субботу и воскресенье температура воздуха будет 25-30 градусов, это заметное повышение, которое выше нормы примерно на 3-4 градуса", - сообщил научный руководитель Росгидромета.

Он также сказал, что к концу недели "будет облачно, пройдут кратковременные дожди, заметные, местами умеренные".

Также Вильфанд сказал, что в августе в Москве и области температура воздуха прогнозируется выше климатической нормы.

Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд

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