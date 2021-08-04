Суд оставил под арестом студентку, сбившую насмерть детей в Москве

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб на арест 18-летней Валерии Башкировой, сбившей 16 июля на автомобиле трёх детей на улице Авиаторов.

19 июля Тверской суд Москвы по ходатайству следствия заменил Башкировой меру пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу до 16 сентября.

16 июля Башкирова за рулем Mazda сбила на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Авиаторов троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет. Дети были в сопровождении матери и бабушки. Старшие мальчики скончались после госпитализации, девятимесячную девочку выписали из больницы.

В настоящее время следствие по делу о ДТП ведёт главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Столичные следователи несколько раз обращались к прокурорам с просьбой передать расследование им, однако в надзорном ведомстве отказали в удовлетворении этих ходатайств.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России.