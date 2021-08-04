Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:09Заразились
на 04.08В России 6 356 784+22 589В мире 199 565 838+640 774
Синхронное плавание13:30Женщины, Финал  Россия Китай УкраинаПодробнееВолейбол15:30Женщины, 1/4 Финала, #4Подробнее

Суд оставил под арестом студентку, сбившую насмерть детей в Москве

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб на арест 18-летней Валерии Башкировой, сбившей 16 июля на автомобиле трёх детей на улице Авиаторов.

19 июля Тверской суд Москвы по ходатайству следствия заменил Башкировой меру пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу до 16 сентября.

16 июля Башкирова за рулем Mazda сбила на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Авиаторов троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет. Дети были в сопровождении матери и бабушки. Старшие мальчики скончались после госпитализации, девятимесячную девочку выписали из больницы.

В настоящее время следствие по делу о ДТП ведёт главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Столичные следователи несколько раз обращались к прокурорам с просьбой передать расследование им, однако в надзорном ведомстве отказали в удовлетворении этих ходатайств.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России.

Москва Валерия Башкирова

Новости по теме

Новости

Источники не ждут отмены запрета на митинги в Москве по просьбе оппозиции

Источники не ждут отмены запрета на митинги в Москве по просьбе оппозиции

Военный прокурор сообщил о росте дедовщины в московском регионе

Количество пострадавших в ДТП в Москве увеличилось до 11

Десять человек пострадали в аварии автобуса на Боровском шоссе

На западе Москвы люди пострадали в столкновении автобуса с грузовиком

Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла после резкого снижения накануне

Москвичам предложили протестировать виртуальную карту "Тройка"

Москвичам предложили протестировать виртуальную карту "Тройка"

В Москве расширили льготы по выдаче бесплатных лекарств

В Москве на электронное голосование зарегистрировались 150 тысяч человек

Соболь получила 1,5 года ограничения свободы по "санитарному делу"

Соболь получила 1,5 года ограничения свободы по "санитарному делу"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');