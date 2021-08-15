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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:28Заразились
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Менее двух тысяч заболевших COVID-19 выявили в Москве за сутки

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве зафиксировали 1 954 случая заболевания коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По его данным, накануне сообщалось о 2 317 случаях инфицирования. Таким образом, в столице заболело на 363 человек, или на 16% меньше, чем днем ранее. Второй раз за неделю заболеваемость за сутки составила менее 2 тыс. случаев, ранее, 10 августа, сообщалось о 1,6 тыс. заболевших, что стало минимальным значением с начала апреля.

За сутки коронавирус привел к смерти 58 человек. С начала пандемии скончались 26 597 москвичей.

Выздоровели от заболевания за сутки 2 454 пациента. Всего от COVID-19 в Москве вылечились 1 млн 410 тыс. 177 человек.

Накануне сообщалось о 2 844 выписанных и 57 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 15 августа составляет 1 млн 542 тыс. 159.

Мэр города Сергей Собянин заявил 23 июля, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации.

13 августа Собянин сообщил, что число новых госпитализаций больных коронавирусом COVID-19 уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. В связи с сокращением числа госпитализаций он заявил о смягчении коронавирусных ограничений.

Хроника коронавируса. Август.

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Хроника 09 января 2020 года – 15 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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