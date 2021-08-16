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Телеграм-бот для проверки недвижимости запустили в Москве

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Tелеграм-бот Самострой.net для проверки объектов недвижимости запущен в Москве, сообщили в понедельник в пресс-службе Госинспекции по недвижимости.

"С помощью нового чат-бота пользователи могут без личных визитов и письменных обращений в Госинспекцию оперативно получать необходимую информацию о законности использования интересующего земельного участка или объекта капитального строительства. Этот сервис будет полезен как гражданам, так и бизнесу, чтобы не купить или не арендовать незаконный объект", - сказал заместитель мэра Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что сервис будет актуален. Только с начала года ведомство выявило почти 960 объектов самостроя. Для получения информации нужно знать только кадастровый номер объекта.

Он заверил, что остальные вопросы, требующие всестороннего изучения, по-прежнему будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Если бот укажет, что "информация о наличии/отсутствии объекта самовольного строительства отсутствует", также можно обратиться в Госинспекцию по недвижимости.

Как добавил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, база столичной Госинспекции включает порядка 7300 записей о статусе объектов капитального строительства и земельных участков.

Москва

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