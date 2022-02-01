В феврале предприятия и бизнес-центры Москвы проверят на ковид-ограничения

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В феврале Госинспекция по недвижимости Москвы проверит в общей сложности около 1,7 тысячи предприятий, бизнес-центров, учреждений сферы обслуживания и мест массового скопления людей на предмет соблюдения мер профилактики COVID-19.

Об этом порталу мэрии сообщил начальник Госинспекции Владислав Овчинский. Он назвал контроль за соблюдением ковид-мер одним из приоритетов работы своего ведомства в условиях обострения ситуации.

Проверяющие будут контролировать ношение масок, использование и наличие антисептиков, соблюдение социальной дистанции. Нарушителей планируют привлекать к ответственности, организациям за такие нарушения грозит приостановка работы.

В 2021 году Госинспекция провела больше 44 тысяч проверок, по итогам 1,4% были выявлены нарушения, в основном, связанные с отсутствием разметки для соблюдения социальной дистанции, нарушением режима ношения масок и перчаток.