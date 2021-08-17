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В Москве с января введут единый тариф на вывоз мусора

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В Москве с 1 января 2022 года появится региональный оператор по работе с твердыми коммунальными отходами и будет введен единый тариф на вывоз мусора, сообщил сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

"По результатам прошедшего конкурсного отбора этот статус присвоен ГУП "Экотехпром", которое более 20 лет оказывает соответствующие услуги", - сказал он.

С предприятием заключен контракт на восемь лет.

"Территория Москвы станет единой зоной деятельности компании: во всех округах столицы будет действовать единый тариф на вывоз ТКО с унифицированной системой платежей", - добавил Бирюков.

О запуске программы раздельного сбора мусора в городе было объявлено с января 2020 года. В городе появились разные контейнеры для мусора, годного к переработке, и прочих отходов. Их собирают около тысячи специализированных машин, окрашенных в серый и синий.

По сведениям Бирюкова, за шесть месяцев 2021 года при сортировке было выделено и направлено на переработку 482 тысячи тонн вторсырья - на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года

"За 2020 год было выделено более 855 тысяч тонн вторсырья, в этом году планируем увеличить этот показатель до 1 млн тонн. Рост доли собранного вторсырья еще раз подтверждает, что выбранная в столице стратегия по решению вопроса с бытовыми отходами эффективна", - добавил заммэра.

Экотехпром Петр Бирюков Москва

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